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13:26, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Россия ограничит доступ к 15 СМИ Евросоюза

МИД РФ: Россия ограничит доступ к 15 веб-ресурсам Евросоюза в ответ на санкции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия ограничит доступ к 15 европейским веб-ресурсам в ответ на санкции Евросоюза (ЕС) против российских изданий. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов, принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале 2025 года так называемого 16-го санкционного пакета, российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены о неизбежности ответных мер в случае продолжения политически мотивированных ограничений против российских журналистов и изданий. По мнению ведомства, ответственность за эскалацию ситуации полностью лежит на руководстве Евросоюза, которое поддерживает подобные ограничения.

При этом в ведомстве добавили, что готовы пересмотреть свое решение, если ЕС примет решение о снятии санкций с российских СМИ.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против «Ленты.ру», Eurasia Daily и Fondsk, телеканала «Звезда», агентства News Front, сайт SouthFront, портала RuBaltic.ru и Фонда стратегической культуры. При этом отмечалось, что российские СМИ и их сотрудники смогут «осуществлять в ЕС деятельность за исключением вещания, например, проводить исследования и интервью».

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