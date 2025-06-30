Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема обезболивающих

Врач общей практики Арсланова: Злоупотребление анальгетиками провоцирует боли

При длительном применении обезболивающие препараты вредны для организма, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова. Об опасности бесконтрольного приема анальгетиков она рассказала UfaTime.ru.

Врач объяснила, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен и диклофенак, могут спровоцировать развитие язвы желудка и кровотечение, парацетамол в высоких дозах повреждает печень, а опиоиды (кодеин, трамадол) способны вызвать зависимость. По ее словам, злоупотребление обезболивающими может привести и к обратному эффекту — например, к хроническим головным болям.

Перед тем как пить обезболивающие, Арсланова порекомендовала попробовать снять боль другим методами — например, физиотерапией, массажем, иглоукалыванием, йогой и медитацией, а также местными обезболивающими гелями. Кроме того, врач посоветовала наладить режим сна, питания и физической активности. В случае если боли продолжаются, она призвала не превышать дозировку, не принимать обезболивающие дольше, чем указано в инструкции, и обязательно обратиться к терапевту.

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