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09:23, 30 июня 2025Россия

Россиянка попыталась поймать букет невесты и чуть не лишилась глаза

В Чебоксарах девушка чуть не лишилась глаза, пытаясь поймать букет невесты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Чебоксарах 25-летняя девушка чуть не лишилась глаза, когда пыталась поймать букет невесты на свадьбе подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так как потолки в помещении были слишком низкие, невеста бросила его не над головой, а в толпу подруг, которые стояли за ее спиной.

Цветы прилетели пострадавшей прямо в глаз, она получила травму конъюктивы и ссадину роговицы. Ее увезли на скорой в больницу. Других данных о состоянии девушки не приводится.

Ранее жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули. Девушка ощутила резкую боль в области глаза, когда бегала на свежем воздухе, после чего по ее лицу потекла кровь. В больнице девушку прооперировали и извлекли из ее глаза металлический предмет. Впоследствии выяснилось, что это была пуля.

ЖЗЛ
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