Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 17 июня 2025Россия

Россиянка вышла на пробежку и едва не лишилась глаза

Shot: Жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, на улице Макаренко девушка ощутила резкую боль в области глаза, по лицу потекла кровь. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. В больнице девушку прооперировали и извлекли из ее глаза металлический предмет. Впоследствии выяснилось, что это была пуля.

Медики не уверены, что смогут спасти глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник взорвал петарду и попал в больницу с травмой глаза. У мальчика диагностирован термический ожог левого глаза второй степени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание МОССАДа

    Ракетные удары парализовали Тель-Авив

    Россиянин жестоко расправился с женой на глазах их маленькой дочери

    Российские войска вступили в бой с бригадой «Азов»

    Электромобили получили в России приоритет при госзакупках

    Раскрыт способ расслабиться при стрессе за две минуты

    Минобороны рассказало о развитии наступления в Днепропетровской области

    Иран подтвердил удар по штаб-квартире МОССАДа

    Российские войска нанесли массированный удар по Херсону

    Решение Верки Сердючки петь на русском языке объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости