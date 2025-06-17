Россиянка вышла на пробежку и едва не лишилась глаза

Жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным российского издания, на улице Макаренко девушка ощутила резкую боль в области глаза, по лицу потекла кровь. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. В больнице девушку прооперировали и извлекли из ее глаза металлический предмет. Впоследствии выяснилось, что это была пуля.
Медики не уверены, что смогут спасти глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник взорвал петарду и попал в больницу с травмой глаза. У мальчика диагностирован термический ожог левого глаза второй степени.