Россиянка вышла на пробежку и едва не лишилась глаза

Shot: Жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули

Жительница Перми вышла на пробежку и едва не лишилась глаза из-за пули. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, на улице Макаренко девушка ощутила резкую боль в области глаза, по лицу потекла кровь. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. В больнице девушку прооперировали и извлекли из ее глаза металлический предмет. Впоследствии выяснилось, что это была пуля.

Медики не уверены, что смогут спасти глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник взорвал петарду и попал в больницу с травмой глаза. У мальчика диагностирован термический ожог левого глаза второй степени.