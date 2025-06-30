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11:34, 30 июня 2025Силовые структуры

Российские подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы

В Волгограде группа подростков-экстремистов сожгла копию Знамени Победы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде группа подростков-экстремистов сожгла копию Знамени Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подростки сожгли копию знамени победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.

В период с 2024 года эта группа совершила пять поджогов автомобилей, осквернила памятную стену националистическими символами и сожгла копию Знамени Победы, штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Так же они причастны к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств, распространению публичных призывов к экстремистской деятельностью в интернете и расклейке листовок по городу.

Организатор преступного сообщества арестован, остальным участникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело об организации и участии в экстремистском сообществе.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростков-неонацистов.

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