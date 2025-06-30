Российский школьник заживо сгорел в заброшенном здании

В Ленобласти шестиклассник заживо сгорел в заброшенном здании

В поселке Перово Выборгском районе Ленинградской области шестиклассник заживо сгорел в заброшенном здании. Об этом стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, российский школьник оказался там с другом. У подростков была с собой легковоспламеняющаяся жидкость, какая именно — придется установить в ходе экспертизы.

Пламя разгорелось на четырех квадратных метрах и перекинулось на одного из учащихся. Одному из мальчиков удалось выбраться и позвонить в службу спасения.

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили обгоревшего школьника. Реанимировать его не удалось.

До этого сообщалось, что 70-летний житель Энгельса превратил квартиру в свалку и едва не сгорел. Россиянин в захламленном жилье забыл потушить сигарету. Пожилого мужчину с ожогами доставили в больницу.