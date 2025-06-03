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00:00, 4 июня 2025Экономика

Российский пенсионер превратил квартиру в свалку и едва не сгорел

70-летний житель Энгельса превратил квартиру в свалку и едва не сгорел
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixabay

В Энгельсе Саратовской области пенсионер превратил свою квартиру в свалку и едва не сгорел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации ведомства, 70-летний мужчина забыл потушить сигарету, из-за чего ночью вторника, 3 июня, его личные вещи и мусор, находившийся в однокомнатной квартире в пятиэтажном доме на Полиграфической, 44, вспыхнули. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Три бригады пожарных, прибывших на место ЧП, вскрыли дверь в квартиру и увидели в помещении, заваленном мусором, пожилого мужчину с ожогами. Пострадавшего увезли в больницу.

Ранее жильцы дома на улице Яблочкова, 21, в Москве пожаловались на замусоренный соседями лифт. По их словам, проблему не удается решить на протяжении длительного времени.

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