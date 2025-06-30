Российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО

РИА Новости: В зоне СВО создана система подземных госпиталей

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военнослужащие создали систему подземных госпиталей. Об этом рассказал капитан медицинской службы с позывным Ардуан, передает РИА Новости.

Военный врач отметил важность грамотной логистики в работе с ранеными бойцами, а также скрытности разворачивания госпиталей на местности в непосредственной близости от передовой.

«Вы видите сами, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено. Это подземный госпиталь, да», — рассказал медик в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что в военных госпиталях начали массово применять сухую плазму. Раствор готовят за 3-4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки. Кроме того, плазма четвертой группы универсальна — ее можно переливать без определения группы крови.