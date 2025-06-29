Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:31, 29 июня 2025Наука и техника

В военных госпиталях начали массово применять сухую плазму

В госпиталях СВО внедрили сухую плазму для помощи раненым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

В госпиталях специальной военной операции для оперативной помощи раненым массово внедряется использование сухой плазмы. Это позволяет компенсировать трудности с эвакуацией, вызванные атаками дронов противника, рассказал капитан медицинской службы с позывным Ардуан, пишет РИА Новости.

По его словам, сухая плазма — это российская разработка. И она стала незаменимой в зоне СВО.

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать воздействие отрицательное от этих FPV-дронов», — подчеркнул он.

По его словам, максимальная помощь оказывается непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Раствор готовят за 3-4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки. Более того, плазма четвертой группы универсальна — ее можно переливать без определения группы крови.

Ранее сообщалось, что специалисты создали систему дистанционного управления стрелковым оружием, которая повышает безопасность стрелка. Устройство состоит из самозарядной винтовки с оптическим прицелом, модуля технического зрения и дистанционного спускового механизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане призвали сжечь посольство России

    Ушаков заявил о работе России и США по устранению раздражителей в отношениях

    В военных госпиталях начали массово применять сухую плазму

    Последствия удара США по ядерным объектам Ирана раскрыли

    Стало известно о переброске резервов ВСУ к освобожденным поселениям в ДНР

    «Самая сексуальная в мире футболистка» оценила поражение сборной Швейцарии от подростков

    В ГД попросят проверить разработчиков российской нейросети на дискредитацию армии

    Два человека пострадали в российском регионе при атаке БПЛА

    В Китае создали способное выводить из строя электросети оружие

    На Гран-при Австрии «Формулы-1» мост рухнул на трассу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости