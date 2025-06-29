В военных госпиталях начали массово применять сухую плазму

В госпиталях СВО внедрили сухую плазму для помощи раненым

В госпиталях специальной военной операции для оперативной помощи раненым массово внедряется использование сухой плазмы. Это позволяет компенсировать трудности с эвакуацией, вызванные атаками дронов противника, рассказал капитан медицинской службы с позывным Ардуан, пишет РИА Новости.

По его словам, сухая плазма — это российская разработка. И она стала незаменимой в зоне СВО.

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать воздействие отрицательное от этих FPV-дронов», — подчеркнул он.

По его словам, максимальная помощь оказывается непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Раствор готовят за 3-4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки. Более того, плазма четвертой группы универсальна — ее можно переливать без определения группы крови.

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