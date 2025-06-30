Сальдо рассказал о рейдах ВС России на подконтрольную ВСУ территорию

Сальдо: ВС России продолжают рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра

Вооруженные силы (ВС) России продолжают проводить рейды на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) правый берег Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По его словам, Российская армия проводит рейды на подконтрольную Киеву территорию для дестабилизации позиций ВСУ.

«Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — подчеркнул губернатор.

Ранее Сальдо сообщал, что украинские военные для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС.