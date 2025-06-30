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04:19, 30 июня 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о рейдах ВС России на подконтрольную ВСУ территорию

Сальдо: ВС России продолжают рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают проводить рейды на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) правый берег Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По его словам, Российская армия проводит рейды на подконтрольную Киеву территорию для дестабилизации позиций ВСУ.

«Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — подчеркнул губернатор.

Ранее Сальдо сообщал, что украинские военные для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС.

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