Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 27 июня 2025Бывший СССР

ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

Сальдо: ВСУ используют обмелевшие каналы в Херсонской области для атак дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинские военные для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью изданию «Репортеры».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) реже применяют артиллерию, чаще — FPV-дроны и боеприпасы барражирующего характера.

«Которые направляют прямо по руслам опустевших каналов, и их не видно. Поэтому с ними тяжело бороться», — подчеркнул Сальдо. По его словам, они «выныривают» из канала и сразу попадают по трансформаторным подстанциям, по вышкам связи, а также выжигают леса.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают посевы в Херсонской области и мешают их тушить дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о штурме российской армией села в Харьковской области

    Украинец на мотоцикле выехал в Словакию и избежал силовой мобилизации

    Силовики начали жестко задерживать людей неславянской внешности в российском городе

    Военкоры показали кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепропетровске

    В российском регионе решили установить еще один памятник Сталину

    Стало известно о задержании армянского архиепископа Микаеля

    Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении

    На Западе после саммита НАТО рассказали о сбывшемся прогнозе Путина

    ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости