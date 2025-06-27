ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

Сальдо: ВСУ используют обмелевшие каналы в Херсонской области для атак дронов

Украинские военные для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью изданию «Репортеры».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) реже применяют артиллерию, чаще — FPV-дроны и боеприпасы барражирующего характера.

«Которые направляют прямо по руслам опустевших каналов, и их не видно. Поэтому с ними тяжело бороться», — подчеркнул Сальдо. По его словам, они «выныривают» из канала и сразу попадают по трансформаторным подстанциям, по вышкам связи, а также выжигают леса.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают посевы в Херсонской области и мешают их тушить дронами.