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05:00, 30 июня 2025Забота о себе

Сексолог подсказала способ поговорить со слишком быстро достигающим оргазма партнером

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Даниэла Фонтинели заявила, что если один из партнеров быстро достигает оргазма, то второму стоит поговорить с ним об этом. Оптимальное начало диалога она подсказала в беседе с изданием Metropoles.

«Приступая к этой теме, важно не высмеивать партнера и избегать сравнений с другими людьми», − пояснила Фонтинели. Если такая проблема в постели возникла первый раз, то лучше отложить разговор до того момента, пока пара не получит другой опыт, во время которого все может нормализоваться, уточнила она.

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Если же этого не произошло, то, по словам сексолога, разговор одному из партнеров стоит начать с того, что ему нравится секс со вторым, но хочется провести больше времени вместе. Паре нужно подумать, как продлить удовольствие. В качестве примера специалистка привела оральную и мануальную стимуляцию.

Ранее сексолог Ольга Василенко призвала не лишаться девственности до совершеннолетия. По ее словам, только в этом возрасте наступает полная готовность.

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