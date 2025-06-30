Сексолог подсказала способ поговорить со слишком быстро достигающим оргазма партнером

Сексолог Даниэла Фонтинели заявила, что если один из партнеров быстро достигает оргазма, то второму стоит поговорить с ним об этом. Оптимальное начало диалога она подсказала в беседе с изданием Metropoles.

«Приступая к этой теме, важно не высмеивать партнера и избегать сравнений с другими людьми», − пояснила Фонтинели. Если такая проблема в постели возникла первый раз, то лучше отложить разговор до того момента, пока пара не получит другой опыт, во время которого все может нормализоваться, уточнила она.

Если же этого не произошло, то, по словам сексолога, разговор одному из партнеров стоит начать с того, что ему нравится секс со вторым, но хочется провести больше времени вместе. Паре нужно подумать, как продлить удовольствие. В качестве примера специалистка привела оральную и мануальную стимуляцию.

Ранее сексолог Ольга Василенко призвала не лишаться девственности до совершеннолетия. По ее словам, только в этом возрасте наступает полная готовность.