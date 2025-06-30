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21:03, 30 июня 2025Забота о себе

Уролог назвал опасные причины частых ночных мочеиспусканий

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Если человек за ночь просыпается от трех и более раз, чтобы сходить в туалет, это может быть сигналом организма о возможных проблемах, рассказал уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. Опасные причины частых ночных мочеиспусканий он назвал в беседе с UfaTime.ru.

Врач объяснил, что одной из причин этой проблемы у мужчин может быть аденома простаты. Другие ее симптомы — слабая струя мочи и чувство неполного опорожнения. Еще одной причиной частых ночных походов в туалет Аглиуллин назвал сахарный диабет. Доктор уточнил, что другие признаки этого заболевания — сильная жажда, постоянное чувство сухости во рту и увеличение объема мочи.

Кроме того, частота мочеиспусканий может увеличиваться из-за гиперактивного мочевого пузыря, инфекции мочевых путей, заболевания сердца и сердечная недостаточность. Врач отметил, что в случае проблем с сердцем также возможны отечность нижних конечностей и одышка.

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Чтобы сделать ночные подъемы реже, Аглиуллин посоветовал ограничить на ночь кофе, алкоголь и соленое, поднимать ноги за два часа до сна и тренировать мочевой пузырь, увеличивая интервалы между дневными походами в туалет. При появлении серьезных симптомов, например, крови в моче, болезненности в области поясницы, резком похудении, уролог рекомендовал оперативно проконсультироваться с врачом.

Ранее Аглиуллин заявил, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин могут возникнуть проблемы с психикой. В качестве примера он привел резкие перепады настроения и повышенную эмоциональность.

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