В Киеве захотели отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Нардеп Дубинский: Киев хочет отсечь неудобный электорат в ЕС на будущих выборах

Власти Украины захотели отрезать неудобный электорат из обосновавшихся в Европе украинцев, который понимает разницу между демократией в Киеве и настоящей, от голосования на будущих выборах. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — это шайка мародеров и убийц», — написал нардеп.

Парламентарий добавил, что схема, которую разрабатывают в Киеве для этих целей, все равно не сработает.

«То, как они судорожно суетятся сейчас, — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся», — подытожил Дубинский.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Владимир Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу. По его словам, при таком сценарии может начаться новая серия конфликта.