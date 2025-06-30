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08:35, 30 июня 2025Бывший СССР

В Киеве захотели отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Нардеп Дубинский: Киев хочет отсечь неудобный электорат в ЕС на будущих выборах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины захотели отрезать неудобный электорат из обосновавшихся в Европе украинцев, который понимает разницу между демократией в Киеве и настоящей, от голосования на будущих выборах. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — это шайка мародеров и убийц», — написал нардеп.

Парламентарий добавил, что схема, которую разрабатывают в Киеве для этих целей, все равно не сработает.

«То, как они судорожно суетятся сейчас, — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся», — подытожил Дубинский.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Владимир Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу. По его словам, при таком сценарии может начаться новая серия конфликта.

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