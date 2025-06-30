В России автомобиль протаранил остановку и насмерть сбил двух человек

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил остановку и насмерть сбил двух человек

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил остановку с людми, в результате чего два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла на улице Бекетова. Тогда легковой автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего его отбросило в остановку, где находились люди.

Двух человек легковое авто сбило насмерть, еще двое, в том числе один ребенок, пострадали. Получивших травмы госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в подмосковном Одинцово таксист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома. Водителя задержали. По его словам, ребенок внезапно выскочил перед машиной. При этом полицейским пришлось прятать таксиста в патрульном автомобиле, чтобы местные жители не устроили над ним самосуд.