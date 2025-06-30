В ЦАХАЛ высказались о плане по свержению власти в Иране

ЦАХАЛ: Израиль не планировал свергать власть в Иране

Израиль не планировал свергать власть в Иране. Об этом заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри, сообщает РИА Новости.

«Многие распространяют военные цели израильской операции, которые совсем не упоминались в каких-либо израильских заявлениях, — свержение режима или что-то другое», — сказал он.

По словам представителя ЦАХАЛ, цели операции Израиля против Ирана были совершенно ясны. Это было устранение угрозы от ядерной программы Ирана и атака на программу иранских баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Сирия может подписать соглашение о мире с Израилем в ближайшие месяцы. По данным источников, мир между странами — уже практически решенный вопрос.