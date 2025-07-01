Число пострадавших из-за атаки тяжелых дронов ВСУ на Ижевск резко выросло

Mash: Число пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Ижевск выросло до 31

Число пострадавших в результате атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый» на Ижевск резко выросло до 31. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 25, включая ребенка — в среднем.

Ранее губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил о жертвах после атаки ВСУ, однако их число он не привел. Согласно неофициальным данным, врачи не спасли троих человек.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. По неподтвержденной официально информации, целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. Какие либо подробности об объекте не приводятся. В сети также появились кадры, на которых видно спасающихся от падающего беспилотника горожан и последующего взрыва.

В мэрии Ижавска сообщили, что в связи с атакой дронов в городе отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. В свою очередь, региональный Минздрав оповестил о горячей линии, по которой можно получить информацию о пострадавших.