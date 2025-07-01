Деталь на фото популярного рэпера топлес высмеяли в сети

Популярного рэпера Дрейка высмеяли за фейковый пресс на фото топлес. На высказывания пользователей сети обратили внимание в Page Six.

38-летний исполнитель опубликовал снимок, на котором он запечатлен топлес в шортах черного цвета. «Я причисляю себя к типу людей, которые делают то, что нужно, пока не достигнут цели, в отличие от тех, кто может только печатать», — подписал он публикацию.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Дрейка на кадре. По мнению фанатов, певец попытался обмануть аудиторию фейковым прессом. «Заказал фейковый пресс, но забыл добавить плечи и трицепс», «Прошу, хватит. Единственное, что ты можешь, так это бежать к хирургу», «Пресс не подходит телу», «Тело выглядит странно», — писали они.

В феврале Дрейк купил одежду у дизайнера из России. Жительница Екатеринбурга Анна Селиванова создает новые футуристичные предметы гардероба из старых палаток, рюкзаков и чехлов.