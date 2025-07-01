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20:16, 1 июля 2025Ценности

Деталь на фото популярного рэпера топлес высмеяли в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @champagnepapi

Популярного рэпера Дрейка высмеяли за фейковый пресс на фото топлес. На высказывания пользователей сети обратили внимание в Page Six.

38-летний исполнитель опубликовал снимок, на котором он запечатлен топлес в шортах черного цвета. «Я причисляю себя к типу людей, которые делают то, что нужно, пока не достигнут цели, в отличие от тех, кто может только печатать», — подписал он публикацию.

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Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Дрейка на кадре. По мнению фанатов, певец попытался обмануть аудиторию фейковым прессом. «Заказал фейковый пресс, но забыл добавить плечи и трицепс», «Прошу, хватит. Единственное, что ты можешь, так это бежать к хирургу», «Пресс не подходит телу», «Тело выглядит странно», — писали они.

В феврале Дрейк купил одежду у дизайнера из России. Жительница Екатеринбурга Анна Селиванова создает новые футуристичные предметы гардероба из старых палаток, рюкзаков и чехлов.

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