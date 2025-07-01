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07:45, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников обратился к отправляющимся на отдых россиянам

Врач Мясников заявил, что в отпуске нужно соблюдать технику безопасности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал два совета россиянам, которые отправляются в отпуск. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Один из вечных вопросов: что брать с собой в отпуск? Голову в первую очередь. Я почему говорю? Потому что мы ведем себя в отпуске абсолютно диким образом», — обратился к россиянам доктор. По его словам, туристы из России нередко пренебрегают техникой безопасности и, в частности, купаются в местах, где это запрещено, и не соблюдают другие правила.

Кроме того, перед поездкой на юг врач посоветовал сделать прививки от столбняка и гепатита А. Также Мясников посоветовал взять запас лекарств, которые человек постоянно принимает. «Я всегда просчитываю, сколько дней [буду вне дома], и у меня всегда еще 10-дневный запас. Самолеты перестанут летать, что-то еще, застряну где-то. Где бы я ни был лекарства, которые я принимаю много лет, с запасом должны быть», — добавил врач.

Ранее Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек. Он заявил, что кошачье мурлыканье помогает быстрее заживлять раны.

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