Доктор Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

Врач Мясников заявил, что мурлыканье кошек способствует быстрому заживлению ран

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья хозяев. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что мурлыканье этих животных способствует быстрому заживлению ран. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — рассказал Мясников.

Специалист добавил, что этот звук, который издают кошки, также помогает нормализовать артериальное давление.

Ранее Мясников рассказал, как вместе с сыном случайно встретился с опасными акулами, когда плавал в океане. Доктор признался, что в тот момент испытал глубинный ужас.

Перед этим Мясников опубликовал видео со съемок программы, где он лег в постель со змеей. В подписи к ролику он в шутку пожаловался на трудности работы.