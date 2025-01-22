Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников на съемках телепрограммы лег в постель со змеей. Роликом он поделился в своем Telegram-канале.

На кадрах Мясников лежит на кровати под одеялом с большой змеей на груди. В какой-то момент рептилия почти вплотную приблизилась к его лицу. «А вот и ночной кошмар. Я надеюсь, мне это снится», — прокомментировал ситуацию врач. Затем он осторожно откинул одеяло и начал вставать с кровати, придерживая змею.

Судя по кадрам, телеведущий снялся со змеей для нового выпуска программы «Доктор Мясников». «Кто сказал, что у меня простая работа?!» — в шутку пожаловался он на трудности съемок.

Ранее врач опубликовал фотографию со змеями и дал россиянам совет о том, как перестать их бояться. Мясников указал, что со страхом нужно бороться постепенно, и опубликовал пошаговый план по преодолению фобии.