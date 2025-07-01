Мужчина пошел купаться на городской пляж и получил в воде таинственную колотую рану

В США рыба оставила купальщику колотую рану

В штате Нью-Джерси, США, мужчина попал в больницу после предполагаемого нападения рыбы-иглы. Об этом сообщает People.

Мужчина получил таинственную травму на городском пляже. Он решил искупаться, но вскоре вышел из воды с колотой раной на икре. Прибывшие полицейские и патрульные оказали купальщику первую помощь и доставили в больницу.

Врачи описали рану мужчины как несерьезную. Они предположили, что ее оставила либо рыба-игла, либо другой представитель саргановых. Это семейство отличается особым строением челюстей, которые напоминают по форме острый клюв. Саргановые обитают на мелководье и могут нападать на людей, если чувствуют угрозу.

Ранее сообщалось, что в Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Она пронзила сердце женщины на пять сантиметров вглубь.

