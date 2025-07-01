Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:13, 1 июля 2025Из жизни

Мужчина пошел купаться на городской пляж и получил в воде таинственную колотую рану

В США рыба оставила купальщику колотую рану
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Рыба-игла

Рыба-игла. Фото: Mark Doherty / Shutterstock / Fotodom

В штате Нью-Джерси, США, мужчина попал в больницу после предполагаемого нападения рыбы-иглы. Об этом сообщает People.

Мужчина получил таинственную травму на городском пляже. Он решил искупаться, но вскоре вышел из воды с колотой раной на икре. Прибывшие полицейские и патрульные оказали купальщику первую помощь и доставили в больницу.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Врачи описали рану мужчины как несерьезную. Они предположили, что ее оставила либо рыба-игла, либо другой представитель саргановых. Это семейство отличается особым строением челюстей, которые напоминают по форме острый клюв. Саргановые обитают на мелководье и могут нападать на людей, если чувствуют угрозу.

Ранее сообщалось, что в Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Она пронзила сердце женщины на пять сантиметров вглубь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Макроном

    Толпы желающих попасть в Россию образовали огромные заторы на границе с Казахстаном

    Путин указал Макрону на затягивание Западом конфликта на Украине

    Microsoft опровергла массовый исход пользователей Windows

    Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии

    Скандально известный миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду

    Трамп одержал большую политическую победу

    В Белоруссии заявили о партнерстве с Азербайджаном

    Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей

    Мужчина пошел купаться на городской пляж и получил в воде таинственную колотую рану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости