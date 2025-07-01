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09:53, 1 июля 2025Мир

Помощник Байдена призвал конфисковать активы России

Помощник экс-президента Карпентер: Необходимо конфисковать российские активы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западу необходимо конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для поддержки Украины и изменения хода конфликта. Об этом заявил специальный помощник экс-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, пишет The Foreign Affairs.

«Требуется фундаментальный сдвиг в западной стратегии, сочетающий в себе значительное увеличение военной помощи с более жесткими экономическими мерами по сдерживанию военной экономики России», — сказал политик.

При этом Карпентер указывает на якобы бездействие администрации президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, не использует уже одобренные Конгрессом средства для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Целью является получение прибыли для передачи Украине на фоне угроз президента Трампа сократить финансирование.

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