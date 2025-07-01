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18:35, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин из ревности пытался застрелить знакомую из охотничьего ружья

В Удмуртии осудят мужчину, пытавшегося из ревности застрелить знакомую
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии осудят мужчину, пытавшегося из ревности застрелить знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 10 апреля этого года 64-летний мужчина находился в деревне Дондыкар в гостях у своей 46-летней знакомой, где они распивали спиртные напитки. В ходе застолья у них произошел конфликт на почве ревности. Фигурант сходил домой за охотничьим ружьем и выстрелил в живот пострадавшей. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены свидетели и проведены необходимые экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине.

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