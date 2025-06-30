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13:14, 30 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине

В ЛНР мужчина получил 14 лет за подрыв хозяина магазина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчина получил 14 лет за подрыв хозяина магазина на рабочем месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 222.1 («Незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств»), 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва») и 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2014 года местный житель Вадим Галагаленко на почве личных неприязнях отношений с собственником магазина, активировал взрывное устройство в торговой точке. В результате его действий один мужчина получил раны несовместимые с жизнью, еще четыре человека пострадали.

Суд приговорил 47-летнего Галагаленко к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростков-неонацистов.

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