В России отреагировали на предложение депутата снизить возраст вступления в брак до 16 лет

Останина отвергла идею снижения возраста вступления в брак для роста демографии

Возраст вступления в брак в России не может быть снижен до 16 лет для якобы решения демографических проблем. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина в ответ на предложение депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, ее слова передает НСН.

Ранее Иванов призвал снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет, что, по его мнению, продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних. Он заявил, что изменение в законодательстве позволило бы россиянам без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи и воспитывать детей.

Депутат Останина отреагировала на эту инициативу, отметив, что по российскому законодательству граждане до 18 лет являются детьми, и их основная задача — учиться и получать образование.

«Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества», — обозначила парламентарий.

Она также посоветовала автору инициативы изучить возрастную психологию и физиологию детей, когда организм молодой девушки действительно готов к рождению ребенка.

«Важно понимать, какие последствия наступают для организма, если рожать в 14-15 лет. Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями», — добавила Останина.

Парламентарий также отметила, что в ряде стране возраст вступления в брак начинается с 21-23 лет. «Это люди, которые состоялись и могут принимать решения», — подчеркнула она, напомнив, что в России этот порог составляет 18 лет, а в исключительных случаях, как беременность или направление супруга на службу, принимаются решения о снижении возраста для вступления в брак.

Ранее ряд российских регионов ввел выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц. В Госдуме назвали такие решения нормализацией подростковой беременности. «Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия. Поддержка — важна. Но поддержка — это психологическая, медицинская, социальная помощь. А не сигнал: "Забеременела? Мы заплатим"», — отмечала депутат Госдумы Ксения Горячева.