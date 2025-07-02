Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с российским лидером Владимиром Путиным совершил еще один важный звонок. Утверждается, что он поговорил с Владимиром Зеленским.
По словам источника, Макрон решил уведомить его о телефонном разговоре с Путиным и передал его неизменную позицию по ситуации на Украине. Французский президент также сказал, что Путин якобы «продолжает отвергать прекращение огня».
В офисе Зеленского пока не сообщали об этом разговоре.
В Кремле разговор Путина и Макрона назвали хорошей возможностью донести позиции обеих сторон
Вечером 1 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный разговор президента России с Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. Однако при этом французский лидер не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира.
Президент Макрон не подавал таких сигналов, главы государств обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга
По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов. Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.
Макрон проинформировал о звонке Путину еще одного мирового лидера
По информации французской газеты Le Monde, Макрон сообщил о беседе с Путиным также канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Источник в немецком правительстве отметил, что в Берлине слова российского лидера не воспринимают всерьез, а сам Мерц отказывается от любого диалога с ним.
«Мы знали, что план заключался в том, чтобы обсудить прекращение огня на Украине, и было важно, чтобы союзники были едины в своей позиции», — заявил собеседник газеты.
Зампред Совфеда Константин Косачев отметил, что своим звонком Путину президент Франции «обошел на повороте» канцлера ФРГ. Он напомнил, что диалог Запада с Россией был прерван самим Западом, и восстановление диалога будет лучше для всего мира.
«А Мерца "никакого разговора с Путиным" Макрон сейчас явно обошел на повороте. Как до того всех европейских лидеров обошел на повороте [президент США Дональд] Трамп. Вот и пусть соревнуются за Россию. Мы всегда готовы к разговору, содержательному и на равных», — заявил российский сенатор.
На Украине оценили итоги разговора Путина и Макрона
По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, звонок российскому лидеру «носил имиждевый, а не практический характер», пишет «РБК-Украина» в Telegram.
«На самом деле здесь нет ничего удивительного. В прошлом году такие попытки предпринимал [бывший канцлер ФРГ Олаф] Шольц. Это был явный фальстарт на тот момент», — заявил эксперт.
По его словам, Макрон якобы решил воспользоваться паузой в процессе мирного урегулирования и показать себя политиком, готовым к дипломатии.