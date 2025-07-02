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14:21, 2 июля 2025Мир

На Западе раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным. В Киеве пока молчат об этой беседе

Макрон заявил Зеленскому, что позиция Путина по Украине не изменилась
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lukas Barth / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с российским лидером Владимиром Путиным совершил еще один важный звонок. Утверждается, что он поговорил с Владимиром Зеленским.

По словам источника, Макрон решил уведомить его о телефонном разговоре с Путиным и передал его неизменную позицию по ситуации на Украине. Французский президент также сказал, что Путин якобы «продолжает отвергать прекращение огня».

В офисе Зеленского пока не сообщали об этом разговоре.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В Кремле разговор Путина и Макрона назвали хорошей возможностью донести позиции обеих сторон

Вечером 1 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный разговор президента России с Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. Однако при этом французский лидер не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира.

Президент Макрон не подавал таких сигналов, главы государств обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов. Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.

Макрон проинформировал о звонке Путину еще одного мирового лидера

По информации французской газеты Le Monde, Макрон сообщил о беседе с Путиным также канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Источник в немецком правительстве отметил, что в Берлине слова российского лидера не воспринимают всерьез, а сам Мерц отказывается от любого диалога с ним.

«Мы знали, что план заключался в том, чтобы обсудить прекращение огня на Украине, и было важно, чтобы союзники были едины в своей позиции», — заявил собеседник газеты.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Зампред Совфеда Константин Косачев отметил, что своим звонком Путину президент Франции «обошел на повороте» канцлера ФРГ. Он напомнил, что диалог Запада с Россией был прерван самим Западом, и восстановление диалога будет лучше для всего мира.

«А Мерца "никакого разговора с Путиным" Макрон сейчас явно обошел на повороте. Как до того всех европейских лидеров обошел на повороте [президент США Дональд] Трамп. Вот и пусть соревнуются за Россию. Мы всегда готовы к разговору, содержательному и на равных», — заявил российский сенатор.

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По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, звонок российскому лидеру «носил имиждевый, а не практический характер», пишет «РБК-Украина» в Telegram.

«На самом деле здесь нет ничего удивительного. В прошлом году такие попытки предпринимал [бывший канцлер ФРГ Олаф] Шольц. Это был явный фальстарт на тот момент», — заявил эксперт.

По его словам, Макрон якобы решил воспользоваться паузой в процессе мирного урегулирования и показать себя политиком, готовым к дипломатии.

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