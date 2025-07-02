Чесотка, угрозы и унижения. 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР. Что об этом известно?

Курские беженцы столкнулись с угрозами и распространением болезней в ПВР Понырей

В Понырях Курской области более 50 беженцев, многие из которых — одинокие старики и инвалиды, содержатся в ужасных условиях. Мужчины и женщины вынуждены покупать лекарства за свой счет и пользоваться одной душевой, а персонал пункта временного размещения (ПВР), набранный из сотрудников психоневрологического интерната, относится к ним как к заключенным: санитары ругаются матом и угрожают старикам ФСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказал курский общественник Владимир Синельников. Его слова подтвердил главврач поныровской ЦРБ, который осматривал беженцев, а также медсестра ПВР и один его постоялец, которому удалось выйти на связь с корреспондентом «Ленты.ру».

ПВР в Понырях находится по адресу: улица Червонных Казаков, дом 6. Он появился в 2024 году после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по видео и фото, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», ПВР представляет собой большой спортзал местного ФОКа. В нем, по словам Синельникова, находятся 52 человека, а обслуживать ПВР отправили персонал эвакуированного Ширковского психоневрологического интерната (Ширковский дом социального обслуживания).

Синельников отметил, что постояльцев держат взаперти, обращаются с ними жестоко, а также запрещают снимать происходящее внутри ПВР.

В ПВР есть частная охрана, которая никого туда не допускает, если нет распоряжения внутреннего администратора. Туда не пустили главного врача районной больницы, которому нужно осмотреть пациентов. Ограничивают передвижения и постояльцев ПВР Владимир Синельников общественник

Беженцы столкнулись с унижениями со стороны персонала

Как рассказала «Ленте.ру» медсестра Екатерина (имя изменено), которая работает в ПВР, пожилых женщин и мужчин моют в одной душевой.

Привозят на каталках, раздевают. Рядом сидит голый мужчина и голая женщина. Никакого такта нет. Так они, видимо, привыкли работать в своем интернате Екатерина медсестра

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Екатерина также стала свидетельницей грубости сотрудников ПВР по отношению к пожилым людям. Она отметила, что большинство находящихся там беженцев маломобильные. Они боятся ответить сотрудникам ПВР и не могут защититься от них.

Некоторые сотрудники говорили им, что нужно меньше есть, чтобы реже менять памперсы. Постояльцы даже боялись лишний раз к ним обратиться. Люди, которые попали в ПВР, оказались в сложной жизненной ситуации, они были напуганы и нуждались в бережном отношении Екатерина медсестра

Беженец Евгений (имя изменено), который оказался в ПВР, сообщил о случаях, когда сотрудники ПВР ругались матом на пожилых людей.

Я пошел по коридору, и вдруг мне сказали: «Ты куда идешь? Туда нельзя, сюда нельзя». Подошел к медсестрам и сказал, что грубить пациентам не годится, что они кричат на них матом, разговаривают грубо. Одна из них на меня посмотрела и сказала: «А у нас такой стиль работы. А если они на голову сядут?» Тут психбольных нет, а они перенесли сюда методы работы, которые ранее применяли на пациентах интерната. Там они их били палками, здесь ругаются крепким матом Евгений беженец

В ПВР распространялись опасные заболевания

Известно, что в ПВР была вспышка чесотки (предписание регионального Роспотребнадзора об этом есть в распоряжении «Ленты.ру»), а также распространялась пневмония, сообщил «Ленте.ру» главный врач Поныровской ЦРБ Михаил Русак, который несколько раз осматривал пациентов в ПВР. По его словам, многие пожилые люди нуждаются в постоянном наблюдении, некоторые перенесли инсульт. Русака перестали пускать на осмотры месяц назад после конфликта с санитаром ПВР, поэтому он не может узнать, в каком состоянии находятся его пациенты.

Изолировать в спортзале никого нельзя, провести тестирования на заболевания тоже, обработать от чесотки. Охрана сказала, что больше меня не пустит, ведь я слишком много там увидел Михаил Русак главный врач Поныровской ЦРБ

Общественник Синельников добавил, что у одного постояльца ПВР был выявлен туберкулез.

У беженцев крали деньги и угрожали им выселением

Медсестра Екатерина рассказала, что одна из сотрудниц ПВР якобы попалась с украденной банковской картой постояльца. Ей известны и другие жалобы на кражу денег. Она также сообщила, что на глазах у проживающих персонал крадет гуманитарную помощь.

При этом сотрудники ПВР устраивают шумные застолья в спортзале, где живут постояльцы, лишая беженцев сна.

Зимой застолья продолжались до двух ночи. Один раз при мне такое было. Иногда складывается впечатление, что они приезжают сюда отдыхать Екатерина медсестра

Общественник Синельников утверждает, что говорил о ПВР врио главы комитета безопасности Курской области Олегу Горячеву, однако тот сказал, что принять никаких мер они «пока не могут». Во-первых, по словам Синельникова, людей, находящихся в ПВР, некуда пристроить. Во-вторых, ПВР в Понырях якобы не находится в прямом подчинении властей Курской области. «[Врио главы комитета безопасности Курской области] Олег Горячев рассказал мне, что этот ПВР не находится у него в подчинении напрямую и он не может влиять на происходящее там. Он может только позвонить в МЧС и о чем-то попросить», — заявил он.

«Лента.ру» направила запросы врио губернатора Курской области Александру Хинштейну и директору Ширковского психоневрологического интерната Ивану Шаповалову.