В Москве школьник устроил эксперимент с лифтом и сломал позвоночник

В Зеленограде 12-летний мальчик сломал спину, он проводил эксперимент с лифтом

В Москве ребенок устроил эксперимент с лифтом и сломал позвоночник. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Зеленограде. 12-летний мальчик захотел проверить на прочность канат. С этой целью он привязал один его конец к поручню лифта, а другой обмотал вокруг талии. Затем он отправил лифт на третий этаж.

«Доехав до границы между первым и вторым этажами, [школьник] уперся в потолок первого этажа и повис, дети выбежали из подъезда за помощью», — пояснял источник телеканала. Освободиться от троса мальчику помогли взрослые, они же вызвали медиков. Сейчас ребенок находится в больнице. Помимо перелома позвоночника, у него диагностированы ушибы внутренних органов, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в московской многоэтажке рухнул грузовой лифт. При этом пострадал один человек, после случившегося его отправили в реанимацию.