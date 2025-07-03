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14:10, 3 июля 2025Из жизни

Челябинский рабочий выиграл в лотерею после сна жены о рыжем пауке

Рабочий из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей благодаря пауку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Пресс-служба Национальной Лотереи

В Челябинской области рабочий завода выиграл 100 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».

Многодетный отец Роман сорвал джекпот в 143-м тираже розыгрыша «Мечталлион». Накануне выигрыша его жене приснился вещий сон про рыжего паука, который она посчитала добрым знаком.

Обычно Роман покупает пачку билетов по 50 штук, но в этот раз таких наборов не оказаплось, и он почти отказался от идеи участвовать в лотерее. «Пришел в почтовое отделение, а там продается только наборами по 10 билетов. Я уже думал не брать, но сотрудница все равно уговорила поучаствовать. Получилось как пачка, и я решил купить их», — рассказал мужчина. Выигрыш в 100 миллионов рублей россиянин обнаружил при проверке билетов и несколько раз перепроверял результат.

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Семья, ютящаяся в общежитии, планирует купить квартиру на выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что житель Тамбовской области приобрел лотерейный билет за 400 рублей и стал обладателем 307 миллионов, сорвав крупный джекпот. При этом на данный момент счастливчик, внезапно ставший мультимиллионером, еще не обратился за выигрышем.

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