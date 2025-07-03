Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:06, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Данные о задержании главы компании «Лукойл» на Урале оказались фейком

Информацию о задержании главы компании «Лукойл» на Урале опровергли
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ряд Telegram-каналов, а также некоторые азербайджанские СМИ сообщили о том, что в России задержан руководитель уральского филиала группы компаний «Лукойл» Ахмед Гаджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, назвав ее классическим фейком. Она сообщила, что эти данные не соответствуют действительности.

«Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет, а не то, чтобы и такой позиции, и назначенного человека, и все остальное», — высказалась она.

Слова Захаровой подтвердили и в «Лукойле». «В "Лукойле" нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось», — указали в организации.

Информация о задержании в России якобы руководителя уральского филиала группы компаний «Лукойл» Ахмеда Гаджиева не получила распространения в российских СМИ. Преимущественно — в СМИ Азербайджана.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

    В российском городе выпал град и попал на видео

    Житель Москвы сообщил о заложенной под машину бомбе

    Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

    Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

    Беспилотники снова атаковали Удмуртию

    Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

    Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

    В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости