Данные о задержании главы компании «Лукойл» на Урале оказались фейком

Информацию о задержании главы компании «Лукойл» на Урале опровергли

Ряд Telegram-каналов, а также некоторые азербайджанские СМИ сообщили о том, что в России задержан руководитель уральского филиала группы компаний «Лукойл» Ахмед Гаджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, назвав ее классическим фейком. Она сообщила, что эти данные не соответствуют действительности.

«Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет, а не то, чтобы и такой позиции, и назначенного человека, и все остальное», — высказалась она.

Слова Захаровой подтвердили и в «Лукойле». «В "Лукойле" нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось», — указали в организации.

Информация о задержании в России якобы руководителя уральского филиала группы компаний «Лукойл» Ахмеда Гаджиева не получила распространения в российских СМИ. Преимущественно — в СМИ Азербайджана.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».