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11:52, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине призвали сменить посла в США

Нардеп Федина: Нужно заменить посла Украины в США Маркарову
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Susan Walsh / AP

Украина должна срочно заменить посла в США, поскольку нынешний посол Оксана Маркарова потеряла связь с ключевыми игроками в Штатах. Об этом заявил депутат Верховной Рады София Федина в эфире «Новости.LIVE».

София Федина напомнила, что серьезная дипломатическая ошибка произошла во время президентской кампании в США, когда президент страны Владимир Зеленский появился на оборонном предприятии только в окружении представителей демократической партии — это было воспринято как вмешательство в выборы. По словам депутата, при смене администрации часто меняют посла, чтобы тот был приемлем для новой власти, однако Украина так не сделала.  

«Наиболее профессионально сейчас на эту должность было бы пригласить Валерия Чалого, чрезвычайного и полномочного посла Украины в США в предыдущие годы. Он имел контакты и с республиканцами, и с демократами. Он, кстати, работал с администрацией Трампа», — заключила нардеп.

Ранее стало известно, что Зеленского не уведомили о приостановке помощи США. «США все еще в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заявил европейский дипломат, знакомый с планированием.

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