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08:35, 3 июля 2025Экономика

Населенный пункт в России остался без света после попытки атаки БПЛА

В Воронежской области село осталось без света после попытки атаки БПЛА
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Село в Воронежской области осталось без света после попытки атаки БПЛА. Об отключении электричества в населенном пункте сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Причиной отключения электроснабжения стал обрыв линии электропередачи (ЛЭП), на место прибыли оперативные службы, уточнил глава Воронежской области. Гусев добавил, что всего в ночь на четверг, 3 июля, в регионе удалось уничтожить не менее 22 беспилотников.

По слова губернатора, есть и другие последствия попытки атаки БПЛА. Так, в двух частных домах повреждены крыши, в одном частном доме и одной квартиры выбито по окну. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Ранее в Приморском крае почти половина потребителей осталась без света после аварии на ЛЭП. Причиной отключения электроэнергии стало пучение грунта в Хабаровском крае.

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