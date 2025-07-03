Назван срок восстановления ядерной программы Ирана после ударов США

Военный эксперт Глазунов: США мало повредили ядерной программе Ирана

США выдают желаемое за действительное, заявляя о том, что их удары значительно повредили ядерной программе Ирана, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его оценке, ядерная программа может быть восстановлена приблизительно через полгода.

«Думаю, американцы ошибаются. Иран — это все-таки не какая-то африканская страна, а один из региональных лидеров на Ближнем Востоке. Думаю, они успели сохранить свою ядерную программу. Скорее всего, у них даже есть подземные лаборатории, где продолжается работа», — предположил Глазунов.

Он добавил, что реальным уроном можно считать только уничтожение крупных физиков-ядерщиков силами Израиля. Впрочем, как заметил военный эксперт, у них остались ученики.

«Так что говорить о какой-то невосполнимой потере нельзя. Ядерную программу Ирана отбросили максимум на полгода назад, не больше. Скоро все восстановится. Так что США выдают желаемое за действительное», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ликвидация Израилем иранских ученых-ядерщиков сильно ударила по способности Тегерана быстро получить ядерное оружие. В США заявляли, что американские удары по Ирану также отбросили ядерную программу на два года назад.