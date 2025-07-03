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05:30, 4 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о «зуде купальщика»

Инфекционист Сережина: Купание в открытом водоеме может привести к заражению
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Даже если вода в открытом водоеме кажется чистой и прозрачной, в ней все равно могут находиться болезнетворные микроорганизмы, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, купание в таком водоеме может привести к дизентерии, сальмонеллезу и другим опасным заболеваниям.

«И в относительно чистых водоемах обитают водоплавающие птицы, которые могут быть переносчиками кишечных инфекций — дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки, а иногда и холеры. Проглатывание даже небольшого количества зараженной воды способно вызвать тошноту, понос, рвоту, а также лихорадку», — сказала Сережина.

В песке, по словам врача, тоже могут содержаться возбудители кишечных и паразитарных инфекций, а также грибки, поражающие кожу, ногти и волосы. Чтобы минимизировать риск заражения, Сережина рекомендовала выбирать благоустроенные пляжи, использовать свое полотенце, а также ходить в специальной пляжной обуви.

«Также стоит помнить о таком неприятном последствии купания, как церкариоз — так называемый "зуд купальщика", — напомнила инфекционист. — В любом водоеме, где живут водоплавающие птицы, могут присутствовать личинки церкарий, вызывающие аллергическую сыпь, напоминающую крапивницу, с сильным зудом и расчесами. В дальнейшем через поврежденную кожу может присоединиться бактериальная инфекция, заживающая очень долго».

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