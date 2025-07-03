Россиян предупредили о «зуде купальщика»

Инфекционист Сережина: Купание в открытом водоеме может привести к заражению

Даже если вода в открытом водоеме кажется чистой и прозрачной, в ней все равно могут находиться болезнетворные микроорганизмы, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, купание в таком водоеме может привести к дизентерии, сальмонеллезу и другим опасным заболеваниям.

«И в относительно чистых водоемах обитают водоплавающие птицы, которые могут быть переносчиками кишечных инфекций — дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки, а иногда и холеры. Проглатывание даже небольшого количества зараженной воды способно вызвать тошноту, понос, рвоту, а также лихорадку», — сказала Сережина.

В песке, по словам врача, тоже могут содержаться возбудители кишечных и паразитарных инфекций, а также грибки, поражающие кожу, ногти и волосы. Чтобы минимизировать риск заражения, Сережина рекомендовала выбирать благоустроенные пляжи, использовать свое полотенце, а также ходить в специальной пляжной обуви.

«Также стоит помнить о таком неприятном последствии купания, как церкариоз — так называемый "зуд купальщика", — напомнила инфекционист. — В любом водоеме, где живут водоплавающие птицы, могут присутствовать личинки церкарий, вызывающие аллергическую сыпь, напоминающую крапивницу, с сильным зудом и расчесами. В дальнейшем через поврежденную кожу может присоединиться бактериальная инфекция, заживающая очень долго».

Ранее фармацевт Мария Золотарева предупредила, что повышенная влажность создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. По ее словам, особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе от плюс 15 до плюс 25 градусов.