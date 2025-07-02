Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 2 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности сырости для здоровья

Фармацевт Золотарева: Повышенная влажность может вызывать депрессию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Повышенная влажность создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, рассказала фармацевт Мария Золотарева. Об опасности сырости для здоровья она рассказала в беседе с RT.

По ее словам, особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе от плюс 15 до плюс 25 градусов. «Именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий», — объяснила Золотарева.

Кроме того, длительное отсутствие солнечного света может повлиять на психоэмоциональное состояние: оно приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, а это способно вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния. «Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», — отметила специалистка.

Материалы по теме:
Глоток жизни Как предотвратить кислородное голодание на карантине
Глоток жизниКак предотвратить кислородное голодание на карантине
30 апреля 2020
«Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Организм убивает сам себя»Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
4 апреля 2020

Чтобы избежать негативного влияния сырой погоды, Золотарева призвала носить дышащую одежду, после прогулки под дождем обязательно просушивать обувь во избежание развития грибковых инфекций, а в помещениях использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени.

Ранее фармацевт Ана Дора Бонильо посоветовала не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. По ее словам, наиболее распространенными побочными эффектами такого сочетания является тошнота, рвота, раздражение желудка, головная боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    В российском регионе решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе на стройках

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Зеленский объявил о деталях по снабжению Украины оружием США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости