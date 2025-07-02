Россиян предупредили об опасности сырости для здоровья

Фармацевт Золотарева: Повышенная влажность может вызывать депрессию

Повышенная влажность создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, рассказала фармацевт Мария Золотарева. Об опасности сырости для здоровья она рассказала в беседе с RT.

По ее словам, особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе от плюс 15 до плюс 25 градусов. «Именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий», — объяснила Золотарева.

Кроме того, длительное отсутствие солнечного света может повлиять на психоэмоциональное состояние: оно приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, а это способно вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния. «Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», — отметила специалистка.

Чтобы избежать негативного влияния сырой погоды, Золотарева призвала носить дышащую одежду, после прогулки под дождем обязательно просушивать обувь во избежание развития грибковых инфекций, а в помещениях использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени.

Ранее фармацевт Ана Дора Бонильо посоветовала не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. По ее словам, наиболее распространенными побочными эффектами такого сочетания является тошнота, рвота, раздражение желудка, головная боль.