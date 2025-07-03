Российские войска развили наступательный успех в Запорожской области

Рогов: Российские войска закрепились в центре Каменского в Запорожской области

Российские войска закрепились в центре села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что военнослужащие развивают наступательный успех на территории населенного пункта. По его словам, бои за село продолжаются.

«Наши ребята продвинулись в Каменском и закрепились в центральной части села, развивая наступательный успех. Освободив за последнее время свыше двух квадратных километров», — сообщил он.

Ранее Рогов прокомментировал ликвидацию командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Он назвал произошедшее «уроком» для украинских военных.