Сообщения о гибели «командующего Черноморским флотом России» оказались фейком

Сообщения о гибели командующего Черноморским флотом России назвали фейком

В украинских Telegram-каналах распространилась информация, что вследствие удара, инспирированного ГУР Украины, погиб «командующий Черноморским флотом РФ Ильдар Ахмеров». Однако эти сообщения оказались фейком.

Согласно данным сайта Черноморского флота (ЧФ) России, Ахмеров не командует ЧФ, а является вице-адмиралом — начальником штаба, первым заместителем командующего Черноморским флотом. К тому же на сайте нет информации о гибели военного. Командующего ЧФ РФ зовут Сергей Пинчук.

Саму информацию о гибели Ахмерова опровергли в официальном информационном канале Морского отряда специального назначения «Espanõla». «Уверенно заявляем противник опять врет, о якобы гибели Ильдара Фердинандовича Ахмерова, вице-адмирала и заместителя командующего Черноморским флотом», — говорится в сообщении.

Информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».