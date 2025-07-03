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19:26, 3 июля 2025Мир

Ушаков раскрыл детали разговора Трампа и Путина по Украине

Ушаков: Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Переговоры в Стамбуле по урегулированию вооруженного конфликта останутся двусторонними между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает ТАСС.

При этом конкретные даты третьего раунда в Стамбуле в ходе телефонного разговора двух глав государств не обсуждались. Кроме того, Ушаков добавил, что в рамках переговоров прекращение военной помощи Вашингтона Киеву не обсуждалось.

Ранее Ушаков сказал, что Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине. Он также отметил, что беседа носила деловой и предметный характер, проходила «на одной волне», а стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.

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