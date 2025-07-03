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10:05, 3 июля 2025Спорт

В Чили анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

Глава Федерации футбола Чили Милад анонсировал товарищеский матч с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sofia Yanjari / Reuters

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад анонсировал товарищеский матч сборной страны с национальной командой России. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, договоренность с Российским футбольным союзом достигнута, а официально об игре объявят в ближайшее время. «Игра пройдет в Москве в ноябре этого года», — заявил Милад.

Сборная Чили дважды выходила из группы на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. На два последних мундиаля команда не квалифицировалась. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) южноамериканская команда занимает 52-е место. Россия находится на 35-й строчке.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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