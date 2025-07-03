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00:33, 3 июля 2025Бывший СССР

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве на фоне налета беспилотников прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На фоне воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Об этом информирует «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в городе действует воздушная тревога. Уточняется, что она связана с налетом беспилотников Shahed.

В ночь с 1 на 2 июля воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях Украины. Сирены также звучали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

30 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку. Отмечалось, что в нескольких районах города было задымление.

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