В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве на фоне налета беспилотников прогремели взрывы

На фоне воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Об этом информирует «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в городе действует воздушная тревога. Уточняется, что она связана с налетом беспилотников Shahed.

В ночь с 1 на 2 июля воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях Украины. Сирены также звучали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

30 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку. Отмечалось, что в нескольких районах города было задымление.