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11:15, 3 июля 2025Из жизни

Женщина лишилась рук и ног из-за распространенной инфекции

В США женщине ампутировали руки и ноги из-за инфекции, вызывающей ангину
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Judy Beth Morris / Unsplash

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, женщина лишилась обеих рук и ног после заражения двумя распространенными инфекциями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В декабре 2024 года 39-летняя Арисбет Муньос обратилась к врачам с жалобами на рвоту и сильные боли. Медики диагностировали у нее грипп и стрептококковую инфекцию группы А — бактерию, которая обычно вызывает легкие заболевания, такие как ангина.

После госпитализации у женщины развился сепсис. Ее организм перестал снабжать конечности кислородом, в результате чего начался некротический фасциит — тяжелая болезнь, при которой отмирают пораженные ткани. Чтобы спасти Муньос жизнь, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, хирурги ампутировали ей правую руку, левую кисть, правую ногу ниже колена и левую — выше.

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Всего за время лечения Муньос прошла через шесть различных клиник. В апреле 2025 года ее выписали из больницы. Она может питаться самостоятельно и выполнять простые действия — например, чистить зубы. Чтобы заботиться о двух сыновьях с аутизмом, ей нужны протезы, на которые она пытается собрать пожертвования в интернете.

Ранее сообщалось, что 45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того как случайно поранил руку. Врачи обследовали мужчину и выявили у него сепсис, который развился из-за занесенной при порезе инфекции.

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