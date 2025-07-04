Макрон созвонился с Трампом для обсуждения Украины и Ирана

The Guardian: Макрон позвонил Трампу для обсуждения Украины и Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 3 июля. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Уточняется, что лидеры стран обсудили тему Украины и Ирана, а также затронули вопросы по текущим переговорам между Европейским союзом и США по тарифам.

Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неправильно понял цель его досрочного возвращения с саммита «Большой семерки» в Белый дом. По его словам, французский лидер «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».