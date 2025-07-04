Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:28, 4 июля 2025Моя страна

Назван российский город с самыми активными велосипедистами

Екатеринбург назван городом с самыми активными велосипедистами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Участники шоссейной велогонки в Екатеринбурге

Участники шоссейной велогонки в Екатеринбурге. Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Екатеринбург назван городом с самыми активными велосипедистами и самокатчиками — протяженность и продолжительность поездок составляют 3,15 километра и 15 минут в среднем. Об этом говорится в исследовании геосервиса «2ГИС» совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорожного движения, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В число лидеров также попал Краснодар (2,71 километра, 13 минут), а самые короткие поездки совершают в Волгограде — в среднем 1,58 километра за 8 минут. «Интересно, что средняя скорость движения в городах примерно одинаковая — около 12 километров в час», — указано в исследовании.

Ранее южноуральские велосипедисты завоевали серебряные и бронзовые медали Кубка России по маунтинбайку. Известно, что соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск проходили 25-26 июня на горнолыжном комплексе «Банное» в Магнитогорске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Инстасамка обвинила лидера группы «ХЛЕБ» в эксплуатации детей

    Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

    Популярная российская блогерша сменила имидж

    Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

    Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

    Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

    Россиянин получил ожог 90 процентов тела из-за загоревшегося самоката

    Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости