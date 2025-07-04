Назван российский город с самыми активными велосипедистами

Екатеринбург назван городом с самыми активными велосипедистами

Екатеринбург назван городом с самыми активными велосипедистами и самокатчиками — протяженность и продолжительность поездок составляют 3,15 километра и 15 минут в среднем. Об этом говорится в исследовании геосервиса «2ГИС» совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорожного движения, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В число лидеров также попал Краснодар (2,71 километра, 13 минут), а самые короткие поездки совершают в Волгограде — в среднем 1,58 километра за 8 минут. «Интересно, что средняя скорость движения в городах примерно одинаковая — около 12 километров в час», — указано в исследовании.

Ранее южноуральские велосипедисты завоевали серебряные и бронзовые медали Кубка России по маунтинбайку. Известно, что соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск проходили 25-26 июня на горнолыжном комплексе «Банное» в Магнитогорске.