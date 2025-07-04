Россияне нашли замену дорогому стройматериалу

SHOT: Россияне решили заменить дорогую плитку самоклеящимися панелями

Из-за высоких цен на плитку россияне были вынуждены найти бюджетную замену. Теперь многие предпочитают оформлять жилье с помощью самоклеящихся панелей, передает Telegram-канал SHOT.

Стоимость таких панелей, имитирующих вид плитки, гораздо ниже реального стройматериала. Они продаются на маркетплейсах по цене от 500 рублей. Панели клеят на полы и стены без демонтажа старой плитки.

Отмечается, что сейчас настоящая плитка стоит от 15-20 тысяч рублей за квадратный метр. По словам покупателей панелей, использование имитации позволяет сэкономить до 40 тысяч рублей не только на самих материалах, но и на вызове мастера — панели очень легко приклеить самостоятельно.

Ранее стало известно, что более половины россиян (55 процентов) считают ремонт и стройку своим хобби.