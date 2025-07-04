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09:04, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянин организовал мастерскую по изготовлению оружия и получил срок

В Свердловской области осудили мужчину за изготовление взрывчатки и оружия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили мужчину за изготовление взрывчатки и оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным агентства, 47-летний местный житель занимался переделкой оружия в боевое. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. В мастерской было изъято 134,8 грамма пластичного взрывчатого вещества, взрывное устройство имитационного патрона, две шашки имитации разрыва, самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 грамма, части охотничьего карабина «Тигр», а также самодельно изготовленное короткоствольное ружье 12-го калибра.

Суд приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двоих россиян со складом оружия и 120 килограммами пороха.

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