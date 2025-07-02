Полицейские задержали двоих россиян со складом оружия и 120 килограммами пороха

В Ростовской области задержали двоих мужчин с оружием и 120 килограммами пороха

В Ростове-на-Дону и Батайске задержали двоих мужчин с оружием и 120 килограммами пороха. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции в Ростове-на-Дону и Батайске в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте оружия. При обысках было обнаружено 183 коробки, в которых находились 4,5 тысячи патронов различного калибра, 120 килограммов бездымного пороха, 26 единиц огнестрельного оружия и составные части пистолетов.

Мужчинам предъявлены обвинения, продолжается расследование преступления.

Ранее сообщалось, что избивавшие людей кастетами и стрелявшие в конкурентов члены ОПГ попались полиции.