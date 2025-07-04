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21:04, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла неприятно удививший ее факт в начале карьеры на ТВ

Симоньян заявила, что в начале карьеры на ТВ удивилась своему кубанскому говору
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о начале карьеры на телевидении. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что, впервые услышав свою речь во время стажировки на ТВ, неприятно удивилась ее звучанию.

«Когда в 18 лет я пришла стажеркой на краснодарское телевидение и впервые услышала себя со стороны, по телевизору, я пришла в ужас», — раскрыла Симоньян. Главред RT уточнила, что заметила тогда у себя кубанский говор.

По словам журналистки, она около года работала над своей речью, чтобы избавиться от говора. Как пояснила Симоньян, с этой целью она записала свою речь на магнитофон и прослушивала ее.

Ранее Симоньян также назвала себя колхозницей. Журналистка заявила, что не любит делать макияж и косметические процедуры и намерена отказаться от них, когда перестанет работать в кадре.

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