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21:37, 4 июля 2025Культура

Умер написавший музыку к «Секретным материалам» композитор

Умер композитор Марк Сноу, написавший музыку к «Секретным материалам»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Умер композитор Марк Сноу. Об этом сообщает Variety.

Музыкант скончался в своем доме в штате Коннектикут (США). Ему было 78 лет.

Сноу известен тем, что в 1990-е написал заглавную мелодию для популярного сериала «Секретные материалы». Он вспоминал, что придумал гулкую ритмическую фигуру, а затем добавил поверх нее жуткую, свистящую мелодию. Позднее он был удивлен, когда композиция вошла в топ-10 хитов в Европе в 1996 году. «В ней ничего особенного не происходит. Она исполняется в ля-миноре, в ней нет вокала, барабанов или гитар, и это был сокрушительный хит. Это довольно дико», — сказал Сноу.

За свою карьеру он был 15 раз номинирован на премию «Эмми».

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