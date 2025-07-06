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11:24, 6 июля 2025Спорт

ФИФА снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира в 36 раз

ФИФА снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира в 36 раз
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Ross / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира — 2025 между лондонским «Челси» и бразильским «Флуминенсе» в 36 раз. Об этом сообщает The Athletic.

Уточняется, что трое суток назад стоимость самого дешевого билета составляла 474 доллара. Теперь он стоит 13 долларов. По информации источника, такое падение цены связано с желанием ФИФА увеличить посещаемость.

Стоимость билетов на второй полуфинал, в котором встретятся парижский ПСЖ и мадридский «Реал», также снижена. Теперь стандартный билет вместо 978 долларов стоит 200 долларов.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В этом году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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